В Кремле отреагировали на переговоры Байдена и Зеленского

России не нравится потенциальная готовность Штатов приветствовать евро-атлантические устремления Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно излагал чёткую и понятную позицию относительно желания Украины вступить в НАТО. По его словам, это России «совсем не нравится».

Также Песков подчеркнул, что в Кремле не услышали пожеланий Украине со стороны США в плане выполнения минских договорённостей. Кроме того, российская сторона обратила внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине.

Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, — заметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле обратили внимание на то, что на встрече Байдена и Зеленского речь шла о украинско-американской дружбе против Москвы. По мнению Пескова, это может вызывать лишь сожаление.

1 сентября прошла встреча Зеленского и Байдена. По итогам переговоров США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2», в соответствии с которым американская сторона намерена продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.