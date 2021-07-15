В Кремле отреагировали на исчезновение хакеров REvil

Вопрос об исчезновении хакерской группировки REvil не является проблематикой Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Кремль по-прежнему не обладает информацией касательно вопроса, связано ли исчезновение из Даркнета группы хакеров REvil с контактами России и США по кибербезопасности.

Это не совсем наша проблематика, — подчеркнул представитель Кремля.

REvil считается рядом специалистов по компьютерной безопасности одной из крупнейших хакерских группировок в мире. Предположительно, злоумышленники проводили не менее 15 атак в месяц. В Вашингтоне утверждают, что хакеры базируются на территории России и могут быть связаны с Кремлём. В Москве отрицают какую-либо причастность к кибератакам.

Ранее американский специалист по компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс выяснил, что сайты, связанные с предположительно российской хакерской группировкой REvil, перестали отвечать на запросы. Эксперты из США предполагают, что хакеры свернули свою деятельность после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в котором они в том числе обсуждали кибератаки.