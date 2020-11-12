В Кремле опровергли заявление Анкары об участии в миссии в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0a855812-24cc-11eb-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По словам представителя Кремля, эта тема не обсуждалась и таких договорённостей не было.

Нет, здесь свершившегося факта нет. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также подчеркнул, что участие турецких миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос «даже не обсуждался».

Как писал NEWS.ru, Турцию 13 ноября посетит делегация из России. Цель визита — обсудить вопрос создания в Нагорном Карабахе совместного наблюдательного центра. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция считает очень значимой позицию России по Нагорному Карабаху.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.