В Кремле назвали фейком публикацию FT о «сделке» Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты Financial Times (FT), согласно которой Москва и Париж заключили «сделку» и якобы достигли соглашения не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. По его словам, лидеры двух стран не могли пойти на этот шаг, а лидерство в НАТО не принадлежит Франции, сообщает РИА Новости.

Москва и Париж не могли этого сделать, лидерство в НАТО принадлежит не Франции, — сказал представитель Кремля.

По данным FT, соглашение якобы включает в себя вывод российских военных из Белоруссии. Там в настоящее время идут совместные учения. Кроме того, прошедшая встреча Путина и Макрона станет шагом к «структурированному диалогу» по вопросу коллективной безопасности.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Он пообещал рассказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу и это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов. Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.