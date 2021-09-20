В Кремле отреагировали на заявление Турции о выборах в Крыму

Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Россия рассчитывает, что позиция Турции по этому вопросу изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — отреагировал представитель Кремля на высказывания официальных лиц республики.

Песков отметил, что Турция является партнёром РФ. По его мнению, разногласия по некоторым вопросам не должны быть препятствием для двусторонних отношений.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России, а прошедшее на его территории голосование — не имеющим юридической силы.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму в Крыму. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.