Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Никакой подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведётся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Никакой подготовки не ведётся и никакие шаги в этом плане не предпринимаются, — заявил Песков.

Также Песков отметил, что Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на её территории. Так он ответил на слова Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом. Украинский лидер добавил, что если бы два народа были едины, то на здании Госдумы в Москве был бы установлен государственный флаг Украины, а москвичи использовали для расчётов гривны.

Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами. Позднее стало известно, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.