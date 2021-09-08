В Кремле оценили вероятность переговоров с новым правительством Афганистана

Переговоров между Россией и новым правительством Афганистана пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что контакты с новым правительством Афганистана осуществляются через российское посольство в Кабуле. Они необходимы для обеспечения безопасности дипломатов РФ, а также для решения некоторых технических вопросов. Других переговоров пока не планируется.

Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка, — сказал Песков.

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Это произошло после захвата Панджшера. Позднее «Талибан» объявил о формировании нового правительства, где должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд, а на пост главы Минобороны Афганистана назначен сын основателя «Талибана». Талибы также заявили, что объявленный состав кабмина является временным.