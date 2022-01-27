В Кремле оценили угрозу высылки дипломата России из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил угрозу высылки российского дипломата Анатолия Антонова из США. По его словам, эта угроза достаточно серьёзная, однако более детальную оценку ситуации могут предоставить только в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Угроза серьёзная. В целом лучше обращаться в МИД за комментариями, — сказал Песков.

Накануне в Госдепартаменте США заявили российским дипломатам, что посол России Анатолий Антонов будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом рассказал сам Антонов.

Он подчеркнул, что повлиять на ситуацию с дипсобственностью пока никак не удалось. Никаких подвижек не заметно в отношении и выдачи виз, и развития отношений между государствами.

До этого Антонов заявил, что сообщения в соцсетях о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью». Тогда он сказал, что никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало.