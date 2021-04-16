В Кремле оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5a43ca00-9ea7-11eb-877c-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com

В Кремле считают, что не нужно успокаиваться из-за информации о снижении конфронтации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скажем так. По крайней мере, меньше идёт сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока наверное нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. К ним может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.

Песков отметил, что лидеры Франции и Германии могут использовать своё влияние на Зеленского и донести до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил Зеленскому провести референдум на подконтрольной Киеву территории на тему поддержки войны в Донбассе.

При этом Пасечник выразил уверенность, что украинцы сделают выбор в пользу мира.