В Кремле оценили слова Нуланд про водку в «Северном потоке — 2»

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что по «Северному потоку — 2» вместо газа нужно пустить водку, были не более чем шуткой в ответ на вопрос журналиста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что не склонен защищать Нуланд.

Давайте справедливости ради быть профессиональными журналистами. Нуланд таких заявлений не делала. Я не склонен защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям. Скорее к нашим большим критикам. Но всё-таки она такого заявления не делала, она пошутила на реплику журналиста, это не является заявлением, — сказал Песков.

Он добавил, что хоть какие-то попытки шутить — это уже позитивный момент в сложившейся ситуации.

Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием в Европе, — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее Нулaнд заявила, что «Cеверный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» Росcии на Украину. По её cловам, договорённость об этом достигнута на переговорах с Бeрлином.

Также она в шутку сказала, что если бы по «Северному потоку — 2» из России на Запад потекла вместо природного газа водка, то это было бы неплохо. Так заместитель госсекретаря США отреагировала на замечание журналиста, что трубопровод готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».