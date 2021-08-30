В Кремле оценили предложение Макрона по зоне безопасности в Кабуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле требует обсуждения, важно понять отношение «Талибана» (организация запрещена в РФ) к этой инициативе. Его слова приводит ТАСС.

Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное — очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны «Талибана», — сказал он в разговоре с журналистами.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания призовут ООН проработать вопрос о создании «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле. «Зона безопасности» позволит проводить в регионе гуманитарные операции.