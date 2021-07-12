В Кремле оценили немецкие плакаты с Калининградом в составе ФРГ

Кремль негативно относится к немецким предвыборным плакатам с Калининградом в составе Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что данные листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность РФ.

Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определённых политических сил Германии, — пояснил представитель Кремля.

Ранее неизвестные лица в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в её составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) появились на улицах города Тетеров. По заявлению местной полиции, плакаты с картами были вывешены по всей федеральной земле. Они содержали агитацию и других партий. Расследование масштабного инцидента поручено прокуратуре города Росток.