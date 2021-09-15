В Кремле оценили информацию о сделке ЧВК Вагнера с властями Мали

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военных. Так он прокомментировал информацию СМИ о ведении переговоров между местными властями и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Об этом пишет РИА Новости.

Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим, — сказал он.

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Мали во время визита министра обороны этой страны в Россию. Песков заметил, что Москва поддерживает контакты со многими государствами, в том числе и африканскими. При этом он повторил, что российских военных в Мали нет.