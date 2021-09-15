В Кремле оценили информацию о сделке ЧВК Вагнера с властями Мали
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:36, 15 сентября 2021
Фото: Nicolas Remene /Le Pictorium/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военных. Так он прокомментировал информацию СМИ о ведении переговоров между местными властями и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Об этом пишет РИА Новости.
Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим, — сказал он.
Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Мали во время визита министра обороны этой страны в Россию. Песков заметил, что Москва поддерживает контакты со многими государствами, в том числе и африканскими. При этом он повторил, что российских военных в Мали нет.
Ранее Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что власти Мали заключили сделку с российскими наёмниками. Они будут обеспечивать безопасность чиновников и обучать малийских военных. По неподтверждённым данным, в Мали отправятся до тысячи россиян.