В Кремле оценили идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября Песков заявил: вопрос о сроках референдума в Донбассе зависит от его жителей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о процедуре и сроках проведения референдума о присоединении Донбасса к России зависит от решения местных жителей, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что плебисцит о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ стоит провести в День народного единства, 4 ноября.

Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины могут состояться до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации плебисцитов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 3 сентября сообщил, что избирательная комиссия региона получила образцы оборудования для проведения референдума. Были получены прозрачные ящики для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.