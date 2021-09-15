В Кремле оценили доклад Европарламента о «холодной войне» с Россией

Утверждение Европарламентом доклада с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Автор доклада Андрюс Кубилюс ранее называл его документом о «холодной войне» с Россией.

Песков подчеркнул, что в документе не идёт речь о необходимости налаживания диалога, решения имеющихся проблем и разногласий путём общения на различных уровнях.

Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер, — уточнил представитель Кремля.