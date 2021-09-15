В Кремле оценили доклад Европарламента о «холодной войне» с Россией
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:02, 16 сентября 2021
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Утверждение Европарламентом доклада с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Автор доклада Андрюс Кубилюс ранее называл его документом о «холодной войне» с Россией.
Песков подчеркнул, что в документе не идёт речь о необходимости налаживания диалога, решения имеющихся проблем и разногласий путём общения на различных уровнях.
Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер, — уточнил представитель Кремля.
Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Он рекомендовал властям Евросоюза и входящим в него государствам пересмотреть политику содружества в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию на основе представленных в докладе принципов. В частности, в качестве мер предлагается «противодействовать угрозе безопасности» и бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнёрства, вести «выборочный диалог с Кремлём» и «поддерживать демократическое общество».