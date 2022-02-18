В Кремле объяснили высылку заместителя посла США

Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана из России в качестве ответной меры, это был ответ на провокацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не считают, что высылка американского дипломата и предстоящие учения сил стратегического сдерживания усиливают напряжение, сообщает РИА Новости.

Учения и учебные запуски — это тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует ряд уведомлений другим странам. Ни у кого вопросов и опасений не вызывает. Что касается высылки, это ответная мера. Это ответ на провокацию, — сказал Песков.

Ранее в посольстве США в Москве заявили, что заместитель главы американской дипмиссии в Москве Барт Горман был выслан из России несмотря на наличие действующей визы и неоконченный срок работы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что высылка Гормана из России стала ответом на высылку из США советника-посланника российского посольства. Она подчеркнула, что Штаты демонстративно отказались продлить сроки пребывания российского дипломата до прибытия замены.

Захарова также добавила, что Госдепартамент демонстративно проигнорировал просьбу Москвы продлить срок пребывания российского посла хотя бы до приезда его «сменщика». В результате он уехал без замены, что «усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве».