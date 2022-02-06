В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Отсутствие традиционного рукопожатия президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встрече в Пекине было согласовано заранее протокольными службами двух государств по просьбе властей КНР, объяснил представитель Кремля Владислав Китаев, слова которого приводит ТАСС. Он рассказал, что этот жест обусловлен исключительно антиковидными мерами и в нём нет политики.

Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР, — сообщил Китаев.

Глава президентского протокола также напомнил, что такая практика в пандемию коронавируса не редкость. По его словам, во время визита бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель аналогичная просьба не пожимать ей руку поступала и от её службы протокола.

Четырёхчасовая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в Пекине в преддверии открытия зимних Олимпийских игр. По её итогам лидерами двух стран был подписан пакет документов, а также принято совместное заявление, в котором отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены. По мнению глав двух государств, речь идёт о формировании тенденции перераспределения баланса сил, а также о стремлении мирового сообщества к мирному и поступательному развитию.