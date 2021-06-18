В Кремле рассказали о возобновлении перелётов в Турцию

https://static.news.ru/photo/6cae371e-d01d-11eb-a313-96000091f725_660.jpg Фото: AntalyaAirportOfficial/facebook.com

Вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией находится в компетенции российского правительства. Решение по этому поводу остаётся за кабмином. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передаёт «Интерфакс».

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники. По данным издания, могут быть открыты семь рейсов в неделю.

Журналисты задали вопрос по данной теме Дмитрию Пескову. Представитель Кремля перенаправил его правительству.

Это вопрос не для Кремля. Это вопрос для штаба правительства. Они принимают решение, — подчеркнул пресс-секретарь национального лидера.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции привела к тому, что Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с этой страной. Позже оперативный штаб продлил эти меры до 21 июня.

Ранее стало известно, что в ближайшее время турецкие туристические операторы не рассчитывают на восстановление авиационного сообщения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.