В Кремле негативно оценили статус Украины как партнёра НАТО

https://static.news.ru/photo/b5f80aaa-afba-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

В Кремле «обратили внимание» на предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями. Этот факт не способствует укреплению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что позиция властей страны в отношении расширения Североатлантического альянса к российским границам последовательна и хорошо известна. В этой связи, по его словам, будут приняты «соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности».

Мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себя всё новые и новые страны в различных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он также отметил, что в Кремле не считают символичным предоставление Украине нового статуса именно в День России. Про символизм тех или иных действий пусть рассуждают сами представители военно-политического блока, подчеркнул Песков.

О том, что Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, стало известно 12 июня. Президент страны Владимир Зеленский высказал уверенность, что это будет способствовать укреплению взаимодействия государства с Альянсом «ради общей безопасности».

В заявлении блока, как писал NEWS.ru, было отмечено, что новый статус включает в себя расширенный доступ для Киева к программам военной совместимости и учениям, а также к более широкому обмену информацией. Тем не менее, подчеркнули в НАТО, это не означает приближения к какому-либо решению о полноценном членстве Украины в Альянсе.

Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое вошло в партнёрство «расширенных возможностей», учреждённое в 2014 году и призванное помочь выстраивать более глубокие двусторонние отношения с военно-политическим блоком.