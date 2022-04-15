В Кремле отказались давать оценки задержаниям по статье о дискредитации ВС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать оценки случаям задержаний из-за распространения ложной информации о действиях российских военнослужащих на Украине. По его словам, в компетенцию Кремля этот вопрос не входит. Его слова приводит ТАСС.

Это совсем не к нам вопрос. Мы не можем давать свои оценки, мы не имеем права на это. Это совсем не наша тема, — сказал он.

Ранее в Петербурге заключили под стражу местную жительницу, которая расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами. Женщине предъявили обвинение по статьe УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира».

Закон об уголовной ответственности за распространение информации или публичные действия, дискредитирующие российских военных, был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, нарушителям грозит штраф либо заключение под стражу на срок до трёх лет.

По словам Пескова, положения закона жёсткие, но соответствуют ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война.