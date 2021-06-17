В Кремле назвали сроки возвращения посла России в Вашингтон

https://static.news.ru/photo/d366662e-cf4c-11eb-aa10-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: mid/vk.com

Российский посол в США Анатолий Антонов может вернуться в Вашингтон на днях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На днях, наверное, прилетит, — ответил представитель Кремля на вопрос о возвращения Антонова в США.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что посол может вернуться в Москву до конца месяца.

Анатолий Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».

Саммит лидеров России и США прошёл 16 июня в Женеве на вилле La Grange. По итогам мероприятия политики провели пресс-конференции: сначала Владимир Путин, затем Джо Байден. Глава Белого дома высказался за то, что отношения между странами должны быть предсказуемыми. Путин на пресс-конференции подчеркнул, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности, по его словам, встреча прошла в принципиальном ключе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прошедший саммит «был, скорее, со знаком плюс». По его словам, перед мероприятием пришлось изрядно поработать как российской, так и американкой стороне.