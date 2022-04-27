В Кремле назвали причину трагедии на Украине Кремль: одной из причин трагедии на Украине является националистская политика Киева

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дискриминационная политика Киева против русскоязычного населения страны является одной из причин трагедии, развернувшейся на Украине, заявил замглавы Администрации президента Магомедсалам Магомедов на заседании организационного комитета по проведению в РФ года культурного наследия народов России, передаёт ТАСС. Он отметил, что Россия, не в пример Украине, стремится поддерживать этнокультурное и языковое многообразие.

Я считаю, и те, кто занимаются межнациональными отношениями, в этом согласны, что одной из причин той трагедии, той катастрофы, которая сегодня там происходит, является как раз их ошибка, а можно сказать, и преступные решения в сфере государственной национальной политики. Такая националистическая — даже где-то нацистская — политика, конечно, приводит к расколу страны и ее деградации, — сказал Магомедов .

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Украина на протяжении долгого времени превращали в антироссийский плацдарм и выращивали в Киеве «неонацистскую поросль». Глава государства подчеркнул, что по этой причине столкновение с Москвой было неизбежно, «это был вопрос времени».

Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен в нацистской сущности действующей украинской власти. Аксёнов уверен, что существующая власть приведёт Украину к краху. А о её нацистской сущности говорит проведённый националистический марш во имя Степана Бандеры.