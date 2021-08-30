В Кремле назвали инициативу Шойгу о новых городах «очень важной»

В Кремле назвали инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу о новых городах в Сибири «очень важной». Развитие страны требует появления новых центров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.

В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить несколько крупных городов в Сибири. По его словам, регион нуждается в отраслевых экономических центрах. В частности, здесь необходимо построить пять-шесть городов, считает министр обороны. Он также добавил, что необходимо не просто построить город и «перенести туда столицу», нужно задать им отраслевое направление. По его словам, такие планы были в СССР, но их не успели воплотить.

Ранее однопартиец Шойгу, депутат от Новосибирской области и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Андрей Каличенко в интервью NEWS.ru рассказал о слабых сторонах предложения министра и почему вахтовый метод работы в этой части страны появился не просто так.