В Кремле назвали голословными заявления о подготовке провокации в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые публикации на Западе о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят голословный характер. Так уже было раньше, отметил он в беседе с ТАСС.

До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены, — пояснил Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать публикации ряда западных СМИ от 14 января, в том числе телеканала CNN.

Россия якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины, с таким утверждением выступил телеканал CNN, сославшийся на источник в администрации Белого дома. Отмечалось, что провокацию готовит «группа оперативников». Её скрытая операция должна послужить оправданием для вторжения на Украину армии РФ.

Ранее стало известно, что по данным американского СМИ, российские военные планируют начать подставную операцию за несколько недель до вторжения на Укрaину, которое может начаться «между серединой января и серединой февраля». Подчёркивалось, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину.