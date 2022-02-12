В Кремле надеются, что Европа перестанет выполнять указания США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на Европу, которая должна начать думать о своих интересах. В попытках повлиять на партнёров в Европе США прежде не испытывали дефицит настойчивости, отметил он в беседе с РИА Новости.

Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах, — считает представитель Кремля.

По его мнению, в ЕС отчаянно пытаются повысить свою внешнеполитическую роль в мировых делах.

Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что такая ситуация, о которой известно России, не совпадает с желанием европейцев стать более суверенными.

Ранее стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: в Европе есть «угроза войны», и призвал вместе искать пути по достижению мира на континенте. С соответствующим призывом он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он также попросил не критиковать западную демократию, так как этот строй меняется в зависимости от каждого государства.