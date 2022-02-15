В Кремле начались переговоры Путина и Шольца

В Москве начались переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Во время встречи немец будет находиться на дистанции от российского лидера, потому что не сдал российский ПЦР-тест на коронавирус. Это первая очная встреча двух политиков.

Путин заявил, что рад познакомиться с новым канцлером ФРГ. По его словам, Германия является одним из главных партнёров России, а одним из приоритетных направлений взаимодействия является энергетика. В ходе переговоров Путин рассчитывает обсудить с Шольцем ситуацию с безопасностью в Европе, а также события вокруг Украины.

Мы в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, они действительно развиваются по разным направлениям, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений, — сказал президент России.

Шольц ответил, что рад встрече с Путиным. Он обратил внимание на актуальность переговоров, которые, по его словам, проходят в период сложной ситуации с безопасностью в Европе. Канцлер ФРГ также заявил о необходимости решения проблем в двусторонних отношениях РФ и Германии на основе диалога.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что переговоры президента Путина и Шольца будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много. Он добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться не только вопросы двусторонних отношений государств.