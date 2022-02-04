В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле не отвергают возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, ради дела президент готов встретиться с кем угодно, но важно, что будет по итогам переговоров, сообщает РИА Новости.

Как отметил Песков, Москва хотела бы, чтобы этот диалог состоялся ещё несколько лет назад. В Кремле считают, что подобные встречи лидеров России и Украины должны проходить регулярно. В Москве удовлетворены, что идёт процесс консультаций на двусторонней основе, состоялся долгожданный раунд политсоветников.

Но давайте трезво смотреть на ситуацию. Из Киева сначала идут заявления о том, что выполнение минских договорённостей будет означать развал Украины, потом идёт заявление министра, что выполнение — внимание! — выполнение минских договорённостей на условиях России невозможно. Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне, — сказал Песков.

Более того, в Кремле пока нет понимания того, что может обсуждаться на встрече Путина и Зеленского в Турции, поэтому прикладной разговор об инициативе Анкары не ведётся.

Никто не отвергает это, президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет, — добавил Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.