В Косово сербы массово вышли из всех институтов власти

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Сербы вышли из всех институтов власти непризнанного Косово, заявил лидер сербов из Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич. По его словам, решение останется неизменным до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, в частности, не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов, передает телеканал Pink.

Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово. Наши решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, а конкретно, пока не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов. На основании всего вышесказанного я, Горан Ракич, подаю в отставку с поста министра правительства, — заявил Ракич.

Позднее о выходе из парламента заявили сербские депутаты, судьи и главы муниципалитетов. Затем и сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косово.

Ранее власти Косово приняли решение с 1 ноября штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки. Штрафы составят €150, а жителям будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косово. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет продолжать придерживаться политики мира и стабильности на фоне напряженности в Косово. Он уже обсудил ситуацию со спецпредставителем ЕС по переговорам Сербии и Косово Мирославом Лайчаком.