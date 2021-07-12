На Корсике закрыли пляжи из-за агрессивных коров

Из-за нападений агрессивных коров на туристов на Корсике местные органы самоуправления приняли решение закрыть пляжи. Об этом сообщило издание The Times.

Уже известно о двух пострадавших после нападения крупного рогатого скота: мужчину госпитализировали после получения ранения в шею на пляже в Сан-Мартино-ди-Лоту, при этом 70-летняя женщина была серьёзно ранена в момент, когда развешивала бельё в горной коммуне Лоцци.

Женщина была ранена в двух сантиметрах от бедренной артерии. Если так будет продолжаться, будут смерти, — сообщил мэр Лоцци Франсуа Аквавива.

Представители муниципалитетов отмечают, что туристы смеются над тем, что коровы гоняют по улицам, но на самом деле — это настоящие вредители. На Корсике популяция коров насчитывает 15 тысяч особей, половина из них принадлежат фермерам, остальные являются дикими.

Ранее стало известно, что в Канаде участились случаи нападения диких койотов на людей. Специалисты отмечают: это происходит из-за того, что койоты, оказавшись в городской черте, начинают искать пропитание, но вместо этого находят тайники с наркотиками.