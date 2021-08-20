В корпорации Pemex сообщили подробности взрыва на морской платформе

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В мексиканской нефтегазовой корпорации подтвердили инцидент со взрывом и пожаром на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Об этом компания сообщила в своём Twitter.

Pemex сообщает, что около 16:30 взяла под контроль пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного в зоне Кампече, — говорится в сообщении.

В компании сообщили о пяти пострадавших в результате случившегося, они госпитализированы.

К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается, — добавили в компании.

Причины случившегося определит внутреннее расследование.

Ранее СМИ сообщили, что в субботу, 21 августа, взрыв и пожар произошли на платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе. Также сообщалось о шести пострадавших.

Морская платформа Ku-Alpha работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Hа этом месторождении добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки. запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.

В июле текущего года на платформе Ku-Charly по причине утечки газа случился подводный пожар. Его оперативно потушили. Никто не пострадал.