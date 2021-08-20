В корпорации Pemex сообщили подробности взрыва на морской платформе

В мексиканской нефтегазовой корпорации подтвердили инцидент со взрывом и пожаром на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Об этом компания сообщила в своём Twitter.
Pemex сообщает, что около 16:30 взяла под контроль пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного в зоне Кампече, —
говоритсяв сообщении.
В компании сообщили о пяти пострадавших в результате случившегося, они госпитализированы.
К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается, — добавили в компании.
Причины случившегося определит внутреннее расследование.
Ранее СМИ сообщили, что в субботу, 21 августа, взрыв и пожар произошли на платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе. Также сообщалось о шести пострадавших.
Морская платформа Ku-Alpha работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Hа этом месторождении добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки. запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.
В июле текущего года на платформе Ku-Charly по причине утечки газа случился подводный пожар. Его оперативно потушили. Никто не пострадал.