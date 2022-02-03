В Конгрессе США рекомендовали своим спортсменам молчать на Олимпиаде

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к американским спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде в Пекине, с рекомендацией не высказываться на тему прав человека в Китае. Она предупредила, что в противном случае можно попасть под гнев «беспощадных» местных властей.

Я бы сказала нашим атлетам: «Вы там чтобы состязаться, не рискуйте попасть под гнев китайских властей»​​​. Я знаю, что у некоторых есть соблазн высказаться, пока они там. Я это уважаю, но также волнуюсь из-за того, что могут сделать китайские власти, — рассказала Пелоси.

Она добавила, что в отличие от спортсменов американские власти имеют «моральный долг» использовать Олимпиаду, чтобы «пролить яркий свет» на нарушения прав человека в Китае.

Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции обратились к олимпийской сборной России и пожелали спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях. Космонавты развернули флаг России.

Антон Шкаплеров отметил, что за спортивными баталиями в Пекине будет с замиранием сердца наблюдать весь мир. Он добавил, что космонавты не останутся в стороне и будут следить за выступлениями спортсменов с борта МКС.