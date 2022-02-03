В Конгрессе США рекомендовали своим спортсменам молчать на Олимпиаде
Спикер конгресса Пелоси рекомендовала спортсменам из США молчать на Олимпиаде
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:02, 04 февраля 2022
Фото: House Speaker Nancy Pelosi / Facebook
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к американским спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде в Пекине, с рекомендацией не высказываться на тему прав человека в Китае. Она предупредила, что в противном случае можно попасть под гнев «беспощадных» местных властей.
Я бы сказала нашим атлетам: «Вы там чтобы состязаться, не рискуйте попасть под гнев китайских властей». Я знаю, что у некоторых есть соблазн высказаться, пока они там. Я это уважаю, но также волнуюсь из-за того, что могут сделать китайские власти, — рассказала Пелоси.
Она добавила, что в отличие от спортсменов американские власти имеют «моральный долг» использовать Олимпиаду, чтобы «пролить яркий свет» на нарушения прав человека в Китае.
Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции обратились к олимпийской сборной России и пожелали спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях. Космонавты развернули флаг России.
Антон Шкаплеров отметил, что за спортивными баталиями в Пекине будет с замиранием сердца наблюдать весь мир. Он добавил, что космонавты не останутся в стороне и будут следить за выступлениями спортсменов с борта МКС.