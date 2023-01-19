В Конгрессе США раскритиковали Байдена и Шольца за «нерешительность» Конгресс США: Байден и Шольц должны дать Украине необходимое для победы оружие

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Джо Байден

Председатели комитетов Конгресса США по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол заявили, что законодатели потребовали у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине, передает ТАСС. По их словам, нерешительность Байдена «приводит к затягиванию конфликта». Американские конгрессмены обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с аналогичным призывом.

Нерешительность Джо Байдена и его администрации, а также некоторых наших европейских союзников напоминают политику 2021 года. Это ведет к затягиванию конфликта, — возмутились американские законодатели.

Он указали на пример Великобритании и Польши, которые заявили о готовности передать Киеву наступательную бронетехнику, включая танки Leopard 2 и Challenger 2.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».