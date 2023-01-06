В Конгрессе США призвали не давать денег Киеву после отказа от перемирия Конгрессмен США Госар: безнравственно финансировать конфликт на Украине после отказа Зеленского от мира

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Конгрессмен-республиканец в США Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. В своем Twitter он написал, что финансировать конфликт безнравственно.

Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт, — написал Госар.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим был введен в действие с 12:00 6 января, он должен был продлиться до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался от рождественского перемирия. Он назвал это прикрытием для усиления российских позиций. Он также добавил, что Россия намерена использовать перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силами.

В подобном ключе высказались и в Евросоюзе. Там заявили, что не доверяют объявленному Россией прекращению огня на Украине в честь Рождества. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что в Европе хотели бы видеть более конкретные действия для окончания конфликта.