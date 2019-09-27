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В Палате представителей Конгресса США пока нет чёткого представления о графике проведения импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Она призналась, что лично инструктировала своих коллег в Демократической партии «действовать оперативно».

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Ранее, как писал News.ru, президент США заявил, что глава комитета по разведке Палаты представителей — демократ Адам Шифф — привёл вымышленную версию беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп призвал его покинуть пост.