В Конгрессе США переругались из-за «чертовых флагов» Украины Fox News: в палате представителей США произошла ссора из-за украинских флагов

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ближе к концу голосования палаты представителей Конгресса США о выделении Киеву нового пакета помощи республиканцы устроили перепалку из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы, пишет Fox News. Республиканский сенатор от штата Флорида Анна Паулина Луна подошла к микрофону и потребовала: «Уберите эти чертовы флаги».

Ее реплика вызвала возмущенные крики представителей Демократической партии. Представитель Республиканской партии Марк Молинаро обвинил оппонентов в нарушении протокола, за что подвергся их насмешкам.

Видео перепалки опубликовал в соцсети Twitter (X) сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Он написал в сообщении, что демократы, размахивая украинскими флагами, выделяют «с трудом заработанные деньги американцев» самому коррумпированному иностранному режиму.

Частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог, отметил ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.