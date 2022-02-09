В Конгрессе США не успели договориться по санкциям против РФ

Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России, который готовился на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Палата представителей 9 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному документу, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что законопроектом, который внесён группой демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, предполагается введение санкций в отношении высшего руководства РФ. Предусматриваются санкции против «Северного потока — 2». Похожий законопроект также был внесён на рассмотрение палаты представителей конгресса.

По сведениям Bloomberg, демократы и республиканцы не могут договориться на счёт эффективности выбранных мер. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил о сомнениях по поводу того, что санкционный проект удержит Россию от «агрессии» против Украины.

Я не думаю, что [президента РФ] Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате, — подчеркнул Макконнелл.

Республиканцев не устраивает положение законопроекта, допускающее введение жёстких мер против России только после начала её «вторжения» на Украину. В этой ситуации действовать превентивно не хотят демократы, чью позицию разделяет Белый дом.

Ранее стало известно, что Россия не планирует вторгаться на Украину, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, нет мотива для нападения, а есть отрицающие агрессию заявления руководства РФ. Он повторил для Запада, что у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет геостратегической цели, а самое главное — даже намёка на здравый смысл, указал Гатилов.