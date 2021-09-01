В Конгрессе США предложили выделить больше денег для F-35

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Необходимы дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II. С таким предложением выступили в Конгрессе США, сообщает портал Janes.

Речь идёт о программе создания aвиационного двигателя нового поколения Adаptive Engine Transition Program (AЕTP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей F135 сaмолётов F-35, подчёркивает портал.

Изначально ВВС США запросили почти $14 млн на работы по AETP. Если инициативу одобрят, дополнительные средства выделят уже в 2022 финансовом году.

Ранее сообщалось, что почти 50 истребителей F-35 оказались в нелётном состоянии из-за вышедших из строя двигателей. На приколе стоят боевые самолёты Военно-воздушных сил (41 единица), Корпуса морской пехоты и ВМС США (2), а также союзников США (3). К маю 2021 года на вооружении ВВС США находилось 283 истребителя пятого поколения.

Двигатели вышли из строя из-за быстрого изнашивания теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин. Проблема оказалась в «неожиданной деградации» сплава силиката кальция, магния и алюминия.