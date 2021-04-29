В конфликте на границе погибли 13 граждан Киргизии

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До 13 человек выросло число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Ещё 121 человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Киргизии.

По информации представителя ведомства, 25 пострадавших были доставлены спецбортом из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные находятся в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном состоянии.

Инцидент на баткенском участке границе Киргизии и Таджикистана возник 28 апреля. О нём сообщили погранслужбы республик.Представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Их оппоненты из Киргизии принялись спиливать столб. В результате стороны закидали друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, в результате погибли трое таджиков и столько же киргизов.

К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.