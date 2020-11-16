В команде Трампа признают победу Байдена

https://static.news.ru/photo/b576fd86-283a-11eb-a235-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: Orrin G. Hatch Foundation/twitter.com

Советник действующего президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Байден, видимо, побеждает на президентских выборах. Об этом он заявил на Форуме по глобальной безопасности.

Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис, и явно всё сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности, — цитирует О'Брайена РИА Новости.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. Ранее стало известно, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесёт ему голоса ещё 16 выборщиков к тем 290, которые у него уже есть. Демократу достаточно было набрать 270.

Разница в голосах между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней.

Как писал NEWS.ru, Трамп назвал «фейковым» пересчёт результатов голосования на выборах главы государства в штате Джорджия.