https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министерство здравоохранения Колумбии зафиксировало первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории страны.

Ведомство опубликовало документ, подтверждающий данную информацию. Заболевшей оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, специалисты проверят всех, с кем девушка, прибывшая из Италии, контактировала.

#ATENCIÃN Se confirma primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia pic.twitter.com/dVDDDft51l — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 6, 2020

По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 100 тысяч человек, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.

Ранее китайские врачи впервые в мире выявили случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы (ЦНС) человека. 56-летний пациент поступил в реанимацию 24 января. Через 96 часов (14-й день болезни) у больного начались судороги, икота, расстройство сознания и другие нехарактерные для пневмонии симптомы. Специалисты провели дополнительные анализы и установили присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента. После этого курс лечения был скорректирован. Его выписали 25 февраля, писал NEWS.ru.