В Колумбии при крушении вертолета погибли военные В Колумбии в ходе спецоперации при крушении вертолета погибли девять военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девять военных погибли в департаменте Боливар в сельской местности на севере Колумбии при крушении вертолета, пишет АР. Они снабжали правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».

В заявлении колумбийских военных говорится, что вертолет доставлял грузы в муниципалитет Санта-Роза-дель-Сур, район, где недавно произошли бои между группировкой Армии национального освобождения и наркоторговцами клана. По данным Минобороны Колумбии, речь идет о вертолете российского производства Ми-17 с бортовым номером 3395. Эту модель часто используют колумбийские военные для перевозки личного состава и грузов.

Президент Колумбии Густаво Петро в Twitter (Х) выразил соболезнования в связи с этим случаем. О причина трагедии он не сообщил.

В социальных сетях ранее появились кадры столкновения в воздухе двух вертолетов в Малайзии. Инцидент произошел во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота в Куала-Лумпуре. Вертолеты зацепились винтами и упали на землю. На борту находились 10 человек, все они погибли. Один из вертолетов после столкновения рухнул на ступени спортивного стадиона, другой — в бассейн. Жертвы были отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания.