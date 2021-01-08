Семь человек погибли при пожаре в Колумбии

https://static.news.ru/photo/92aae636-52b6-11eb-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Не менее семи человек погибли, ещё четверо получили ранения в результате пожара, который произошёл на востоке Колумбии.

9 января в городе Кукута (административный центр восточного департамента Норте-де-Сантандер) вспыхнул пожар. Он охватил три дома и четыре автомобиля. При этом погибли семь человек, сообщила газета El Tiempo.

Ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Причины инцидента выясняются. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в городе Крупка (северо-запад Чехии) в ночь на 3 января произошёл пожар.

В момент возгорания в здании находились 11 постояльцев. Одного из них госпитализировали с отравлением угарным газом. Другой пожилой женщине помочь не смогли, она погибла при пожаре.

Экстренным службам удалось оперативно потушить огонь. Причины произошедшего устанавливает комиссия экспертов полиции. Материальный ущерб от пожара, по предварительной оценке, составил около €195 тысяч, писал NEWS.ru.