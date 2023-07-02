В Колумбии разбились два армейских самолета Два армейских самолета потерпели крушение к юго-востоку от столицы Колумбии

Фото: Vanessa Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Алиай департамента Мета в центральной части страны. Об этом сообщает издание Heraldo del Norte. О пострадавших данных нет.

Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете, — говорится в сообщении издания.

О числе пострадавших и жертвах катастрофы информация не поступало. Официальные власти страны инцидент не комментировали.

Известно, что в населенном пункте Апиай располагается летное поле и авиационная база ВВС страны. Предположительно, инцидент произошел непосредственно на территории базы.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми разбился легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee. Причиной крушения стало то, что он задел провода во время взлета. На борту воздушного судна находились два человека. Оба выжили, но пилот получил травмы.

Также стало известно, что в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. По данным СМИ, он упал недалеко от населенного пункта Кантемировка. При крушении погибли три человека. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как охваченное пламенем воздушное судно стремительно падает, оставляя столб черного дыма.