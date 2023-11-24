В Колумбии намерены достать со дна моря корабль с сокровищами на $20 млрд Президент Колумбии велел достать со дна моря корабль с сокровищами на $20 млрд

Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Богота, Колумбия

Президент Колумбии Густаво Петро приказал поднять со дна моря «Святой Грааль затонувших кораблей» — испанский галеон «Сан-Хосе». Стоимость сундуков, набитых золотом, серебром и изумрудами, оценивают в $20 млрд, пишет New York Post.

Издание отмечает, что подъем «Сан-Хосе» для Петро может быть важен с точки зрения истекающего в 2026 году его президентского срока. Корабль затонул в 1708 году в Карибском море в результате битвы с британскими судами. Подъем судна может привести к международному скандалу, поскольку на содержимое трюмов претендуют несколько стран.

В подъеме сокровищ галеона заинтересована американская компания Sea Search Armada, утверждающая, что обнаружила обломки корабля в 1981 году, а также Испания, заявившая, что это ее «государственный корабль». Возвращения «награбленных у предков» сокровищ потребовала и Боливия.

В 1981 году компания из США Glocca Morra (нынешняя Sea Search Armada) заявила, что обнаружила потерянный галеон и передала его координаты Боготе. Тогда же она получила обещание стать обладателем половины клада, если его достанут. В 2015 году занимавший пост президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что колумбийские военные моряки обнаружили обломки «Сан-Хосе», но в другом месте. По его словам, он находится на глубине около двух тысяч футов.

Колумбия прежде не публиковала координаты местоположения корабля, однако в Sea Search Armada считают, что в 2015 году колумбийцы обнаружили то же самое поле обломков, что и американцы 34 годами ранее. Компания намерена подать в суд иск на $10 млрд, что соответствует стоимости «причитающейся» ей половины клада.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в море близ северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с монетами времен Древнего Рима. Его можно считать рекордным — морское дно скрывало, по предварительным подсчетам, от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры.