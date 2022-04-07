В КНР Украину назвали «разменной монетой США»

Украина стала американской «разменной монетой» в мировой геополитической игре. Прокси-стратегия США проявилась при сегодняшнем обострении ситуации в этой стране, заявил военный обозреватель Ван Цян в статье, опубликованной китайской газетой «Хуаньцю шибао».

Автор публикации отметил, что державы-провокаторы используют прокси-конфликты, чтобы самим не принимать в них прямого участия. Кроме всего прочего, это позволяет им сохранять и расширять свою мощь. США можно считать в этом плане прокси-ветераном, уверен Ван Цян.

Он добавил, что во время холодной войны США постоянно создавали беспорядки в мире, которые по атрибутам и характеристикам относились именно к опосредованным конфликтам. Сейчас Вашингтон «разжигает огонь» на пороге России, хотя это грозит ущербом для интересов его партнёров в Европе. Белому дому был нужен конфликтный процесс, в котором не пришлось бы нести личную ответственность. Под это требование удачно подошла Украина, заключил автор публикации.

Ранее стало известно, что США после распада Советского Союза совершили четыре важные геополитические ошибки, за которые теперь расплачивается весь мир. Тогда Вашингтон решил вместо нормализации отношений с Москвой раздробить Россию, что было первой ошибкой, говорится в статье хорватского издания Geopolitika.