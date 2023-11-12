В КНР рассказали о выгодном для России конфликте Киева и Варшавы Sohu: спровоцированный США конфликт между Украиной и Польшей выгоден России

Фото: president.gov.ua

Анжей Дуда и Владимир Зеленский

США сделали из Польши «фильтр» на пути Украины в Европейский союз, что привело к конфликту между Варшавой и Киевом, который на руку России, пишет китайское издание Sohu. По словам авторов, напряженность в отношениях Польши и Украины усилии послабления ЕС, позволяющие украинским экспортерам без дополнительных пошлин возить свои товары через Польшу.

Польша вспыхнула от гнева — и уже второй раз подряд. Очевидно, что она больше не может выдерживать давление и до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы, — говорится в статье.

Авторы пояснили, что отмена пошлин для украинцев лишила заказов многих польских перевозчиков. Часть из них оказались в бедственном положении и обанкротились, что привело к волне протестов в стране. Если Варшава в ответ проявит жесткость и запретит украинцам наземные перевозки, как ранее импорт зерна, это принесет пользу России и, возможно, заставит Киев пойти на переговоры с Россией, считают авторы. По их мнению, причина всей этой ситуации в том, что США стремятся помогать Украине «чужими руками».

Ранее западные СМИ сообщали о протестах польских дальнобойщиков на границе с Украиной, недовольных тем, что украинцы сбивают цены на перевозки. Владельцы логистических компаний из-за этого теряют заработок и вынуждены увольнять сотрудников.