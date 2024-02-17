В КНР попросили Францию помочь наладить отношения с Евросоюзом Глава МИД КНР Ван И предложил Парижу стабилизировать отношения Китая с ЕС

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Ван И

Пекин надеется, что Париж поможет стабилизировать отношения между Китаем и Европейским союзом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в Мюнхене, говорится на сайте китайского МИД. Также он выразил надежду, что Франция создаст благоприятные условия для бизнеса.

Мы надеемся, что французская сторона обеспечит компаниям КНР справедливую, прозрачную и благоприятную деловую среду для развития. Надеюсь, что французская сторона будет играть конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС, — сказал Ван И.

Ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. Представитель Пекина подчеркнул, что обе страны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. По мнению Ван И, США и Китаю лучше активно искать пути для правильного взаимодействия.

До этого Вашингтон пригрозил Пекину санкциями, если он начнет помогать России в рамках военной спецоперации на Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен при этом допустила, что Китай может в перспективе расширить доступ к своему рынку для американских компаний.