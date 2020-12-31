В КНР оценили сотрудничество с РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет верхнего предела и запретных зон.
В прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня, — заявил дипломат в беседе с агентством Xinhua.
Он добавил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией. Москва и Пекин также тесно сотрудничают в области контроля и профилактики пандемии, в сфере исследований и разработок вакцин и лекарств.
Сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется, — пояснил Ван И.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый штамм COVID-19 не повлияет на иммунное воздействие вакцины, которую Китай утвердил для общественного использования. Об этом заявил сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Сюй Вэньбо. По его словам, в настоящее время нет поводов для паники.