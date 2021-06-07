В Китае ответили на слова Путина о крушении империй

https://static.news.ru/photo/86213a0a-c796-11eb-ade6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Слова президента России Владимира Путина о крушении империй заставляют глубоко задуматься. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя высказывание российского политика. Его слова передаёт РИА Новости.

Путин в ходе Петербургского международного экономического форума подчеркнул, что США сейчас являются современной империей. Американцы, по мнению президента, идут по пути СССР. Страна считает, что может позволить себе погрешности и ошибки, в то время как они накапливаются и достигают критической величины.

Вэньбинь сказал, что слова Путина заставляют задуматься. По его мнению, мир серьёзно меняется и именно поведение крупнейших держав будет определять будущее. В Китае всегда считали, что гегемоны не должны нападать, запугивать, бряцать оружием или указывать другим, как себя вести.

Мы надеемся, что все страны, особенно крупные государства, вспомнят цели и принципы Устава ООН, будут дорожить созданной совместными усилиями всех стран после Второй мировой войны международной системой с главенствующей ролью ООН, совместно претворять в жизнь истинный мультилатерализм и общими усилиями продвигать демократизацию международных отношений, — добавил представитель МИД КНР.

Ранее стало известно, что всё более явное сотрудничество России и Китая представляет «серьёзный вызов» для НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в беседе с изданием Welt am Sonntag. Он добавил, что сотрудничество двух стран для НАТО выглядит как «новое измерение».