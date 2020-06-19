В КНР обнародовали геном найденного на рынке Пекина вируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Данные о вирусе, вспышку которого зафиксировали на прошлой неделе, также передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Благодаря этому геном вируса стал доступен для общего пользования,
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила: обнаружение мутировавшего коронавируса на пекинском рынке «Синьфади» нельзя назвать исключительным случаем. По её словам, российские и европейские штаммы вируса тоже отличаются от того, которым начали заражаться жители города Ухань в декабре 2019 года.
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