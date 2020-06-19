В КНР обнародовали геном найденного на рынке Пекина вируса

https://static.news.ru/photo/e26de0e0-b1d2-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Данные о вирусе, вспышку которого зафиксировали на прошлой неделе, также передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Благодаря этому геном вируса стал доступен для общего пользования, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что опубликованными оказались геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном вируса, найденного в образцах окружающей среды (NMDC60013903-03).

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила: обнаружение мутировавшего коронавируса на пекинском рынке «Синьфади» нельзя назвать исключительным случаем. По её словам, российские и европейские штаммы вируса тоже отличаются от того, которым начали заражаться жители города Ухань в декабре 2019 года.